الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غرفة عمليات التنسيقية ترصد تصويت المصريين فى 54 دولة بالعالم وأمريكا تبدأ التصويت

جانب من تصويت المصريين
جانب من تصويت المصريين في 54 دولة بالعالم

تستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في رصد ومتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، حيث رصدت الغرفة عملية التصويت في أكثر من 52 دولة بالعالم، وجارٍ العمل لرصد التصويت في كل الدول التي تجري بها انتخابات المصريين بالخارج وتبلغ 121 دولة من خلال 137 سفارة وقنصلية، حيث تجرى الانتخابات من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً حسب توقيت كل دولة.

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وقام متابعو التنسيقية في الخارج في مختلف دول العالم بالتواصل المستمر مع الغرفة المركزية من أجل رصد ومتابعة سير العملية الانتخابية، وقد تلاحظ لدى متابعي الغرفة المركزية التوافد المستمر للمصريين في الخارج، مع إقبال متزايد بعد نصف اليوم خاصة في دول الخليج والقارة الأوروبية، مع تطبيق كافة المعايير والقرارات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون أي مخالفات انتخابية، إلا من مخالفة انتخابية واحدة للحملة الرسمية للمرشح د. عبدالسند يمامة، حيث قامت بكسر الصمت الانتخابي أمام السفارة المصرية بأبوظبي.

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وأغلقت اللجان الانتخابية في مواعيدها في الساعة 9 م بتوقيت مجموعة من الدول منها نيوزلندا، أستراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، الصين، وبدأ التصويت في القارة الأمريكية حيث بدأت الجالية المصرية التصويت في واشنطن ونيويورك.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة عملية التصويت في كل دول العالم وحتى انتهاء التصويت الذي يجري على ثلاث أيام 1، 2، 3 ديسمبر.

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العمليات المركزية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية القارة الأوروبية

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