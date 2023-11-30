عضو تنسيقية شباب الأحزاب: برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر "متكامل"

طالبت الدكتورة إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، المصريين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لما يمثله من أهمية كبيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وقالت: الانتخابات الرئاسية هي الحدث الأهم في هذه المرحلة ليس داخل مصر فقط، وإنما للعالم كله، لما لمصر من أهمية كبيرة على الصعيد العالمي.

وتابعت: برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر "متكامل" في ملفات الصحة والتعليم والاقتصاد والحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن العمل على إصلاح المحليات والعمل على إصدار قانون الإدارة المحلية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.



وبدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، وتم بدء المؤتمر بالسلام الجمهوري، تلاه عرض ملامح البرنامج الانتخابي

يُعقد المؤتمر بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات، ويناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذه المشكلات.

حضر المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.