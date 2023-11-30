بدء فعاليات المؤتمر الانتخابى الثالث لحملة المرشح الرئاسى حازم عمر

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، وتم بدء المؤتمر بالسلام الجمهوري.

يُعقد المؤتمر بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات، ويناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذه المشكلات.

حضر المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

ـ لقاء مع أعضاء أمانة الإعلام المركزية لحزب الشعب الجمهوري

كانت قد عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة الإعلام المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، وأيضًا رئيس لجنة الإعلام المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات الإعلام بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس لجنة الإعلام المركزية رحب فيها بالحضور من أمانة الإعلام، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه أعضاء الأمانة داخل الحزب في هذه الفترة تحديدًا، لاسيما أنهم هم الأساس في إبراز كل ما يقوم به الحزب والحملة من جهود، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونون هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية

وأوضح اللواء أبوهميلة، خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمهندس حازم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.