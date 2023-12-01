من cop 27 ل cop 28.. جهود مصر لمكافحة تغير المناخ (انفوجراف)

حملت الدولة المصرية على عاتقها ملف مواجهة التغيرات المناخية منذ استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 في الربع الأخير من العام الماضي، وواصلت جهودها لمكافحة تداعيات تغير المناخ والانتقال العادل إلى اقتصاد خال من الكربون، في إطار الاستراتيجية العالمية للعمل المناخي.

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة انفوجراف عن جهود مصر لمكافحة تغير المناخ منذ بدء مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ.

جهود مصر لمكافحة تغير المناخ

توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة خلال cop 27.

إنشاء صندوق للتعويضات لتمويل الخسائر والأضرار.

إطلاق وتخصيص 3 مبادرات للقارة الأفريقية.

الحصول على 15 مليار دولار من خلال اتفاقيات لتمويل مشروعات برنامج "نوفي".

إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050.

تنفيذ أول نموذج لأول تكنولوجيا للكسارات لتحويل مخلفات البناء والهدم لمنتجات.

١١٦ محطة لرصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية.

١٠ مليارات دولار تمويلا لبرنامج نوفي عبر منظمات التمويل الدولية.

٢٥ مليار دولار من امريكا لتمويل خارطة الطريق ل Nbs.

١.٥ مليار دولار تستثمرها المانيا سنويا للحفاظ على التنوع البيولوجي.

١٨ محطة لتدوير المخلفات الالكترونية.

مصر تسلم رسميا رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن سامح شكرى وزير الخارجية، سلم رسميا رئاسة مؤتمر المناخ إلى الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP28، خلال الجلسة الافتتاحية له، بحضور ومشاركة الوفد التفاوضي المصرى من وزارتى البيئة والخارجية وممثلى دول العالم والمنظمات الدولية من أكثر ١٩٨ دولة، وذلك بعد أن تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 العام الماضي والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، أن مصر تحرص على استكمال ما تم احرازه من نجاحات ومخرجات خلال توليها رئاسة المؤتمر على مدار عام، وذلك من خلال التعاون الحثيث مع الرئاسة الإماراتية للمؤتمر الحالي COP28، للبناء على ما تم تحقيقه على مستوى التفاوض والمبادرات، ومنها العمل على تفعيل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم إعلانه في شرم الشيخ العام الماضي، والعمل على الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، إلى جانب دفع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT التي تم اطلاقها بشراكة مع الجانب الألماني خلال مؤتمر المناخ COP27، وبمشاركة ما يقرب من 30 دولة.