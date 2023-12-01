سفيرنا بفرنسا يشيد بنسب المشاركة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أعرب السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، عن سعادته بالإقبال الكبير للمصريين بالخارج على صناديق الاقتراع في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية.



وقال يوسف، في مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن الأعداد ستزيد خلال اليومين المقبلين بسبب الإجازة الأسبوعية للعاملين في مدن فرنسا.

وأكد السفير أن نسبة المشاركة في العرس الانتخابي تظهر مدى حرص وولاء المصريين على اختيار مستقبلهم ودعم مسيرة التنمية والاستقرار في مصر، موضحًا أن الأرقام الرسمية للناخبين لم تظهر بعد، ولكنه توقع أن تكون مرتفعة.

وأشاد بالتنظيم المتميز للهيئة العليا للانتخابات، والتي استخدمت أجهزة وتقنيات حديثة لتسهيل عملية التصويت في الخارج، كما أضاف أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا لذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت لهم بطاقات تصويت بنظام برايل للمكفوفين.