مواطن: الرئيس السيسي قدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني خلال أزمته الأخيرة

تواصل الدولة المصرية جهودها الكبيرة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واصطف الشعب المصري خلف قيادته السياسية لتقديم أوجه المساعدات والدعم اللازم لهم.

التقت “الدستور” أحد المواطنين يدعى مينا سعد، الذي قال: "الدوري المصري في حل القضية الفلسطينية بارز وفعال، وله ثقل كبير خلال الأزمة الأخيرة، وتحديدًا المجهودات الهائلة التي يقتنيها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة الشعب الفلسطيني، خاصة مؤتمر السلام الذي عقده برعايته للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

ووفرت الدولة العديد من الأماكن للتبرع بالدم من خلالها، حيث يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال جميع الجامعات المصرية، مدينة الطلبة بالجيزة، مؤسستي "صنَّاع الحياة" و"شفاء الأورمان"، المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقي - المهندسين مصدق.

كما تم توفير أماكن عدة في مختلف المحافظات للتبرع بالدم من بينها:

- الإسكندرية: مسجد القائد إبراهيم میدان أبوالعباس المرسي.

- الفيوم: أمام الاستاد الرياضي ميدان المسلة.

- أسيوط: ميدان أم البطل.

- البحيرة: كفرالدوار - أمام مسجد السلام - الحدائق دمنهور - أمام نادي دمنهور - الشارع المجاور للنادي والاستاد.

- كفرالشيخ: برج مغيزل أمام المسجد الإبراهيمية مسجد داود.

- الإسماعيلية: جامع أبوبكر الصديق ميدان الجمهورية، الجامع الإسماعیلي میدان المطافي.

- المنوفية: میدان صيدناوي.

- الغربية: أمام محطة السكة الحديد المحلة الكبرى.

- الشرقية: مدينة الزقازيق بجوار مسجد الفتح حي ثان الزقازيق.

- الأقصر: إسنا شارع السوق ميدان الشيخ كوكو.