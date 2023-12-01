الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "المصرية الألمانية": إقبال كبير فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

المهندس ماجد سعد
المهندس ماجد سعد

كشف المهندس ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، عن ملامح اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في  الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية التي خصصتها فضائية "دي إم سي"، إن مقار اللجان شهدت إقبالًا كبيرًا من المصريين بالخارج، متوقعًا أن ترتفع نسب المشاركة خلال اليومين المقبلين".

وأضاف أن أعداد الناخبين ستكون أعلي بكثير من انتخابات الرئاسة السابقة، وبقالنا شهرين شغالين علي حشد وحث المواطنين علي النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وتابع: "هناك مشاركة بأعداد متوسطة من المصريين في أول أيام التصويت، ولم تخالف التوقعات، وإن شاء الله سنحتفل يوم الأحد بالعرس الديمقراطي مثل المره الماضية وما سبقها".

الانتخابات الرئاسية 2024 دي ام سي دينا عصمت ماجد سعد المصريين بالخارج

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