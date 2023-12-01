الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"DMC" تستعرض خطوات تصويت المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج

استعرضت الإعلامية دينا عصمت، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية التي خصصتها فضائية "دي إم سي"، خطوات تصويت المصريين بالخارج.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طرق التصويت الصحيحة للمصريين بالخارج، لضمان مشاركتهم ووصول أصواتهم، وممارسة حقهم الانتخابي، وهناك عدد من الخطوات التي يفضل أن يتبعها الناخب حتى يضمن عدم بضلان صوته، هي:

- يقدم الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر.

- استخدام بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية ويكون مثبتا به الرقم القومي لإثبات شخصيته.

- يشترط سريان جواز السفر اثناء إدلاء الناخب بصوته، في حين لا يشترط سريان بطاقة الرقم القومي.

- لا يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي لمن هم دون 18 عاما.

- حال تجاوز السن القانونية، ويوجد اسم الناخب ضمن قواعد بيانات الناخبين، يمكنه التصويت في هذه الحالة، وفي حال إذا كان لديه جواز السفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

- لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته إذا كان متواجدا في مصر أثناء الانتخابات داخلها، في حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

المصريين بالخارج دي ام سي دينا عصمت لانتخابات الرئاسية

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