خلال مؤتمر نقابة الأشراف.. مصطفى بكرى: الرئيس السيسى أنقذنا من الحرب الأهلية

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جنب الوطن حربًا أهلية كانت ستأتي على كل شيء.

وأضاف بكري خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر: "هذه لحظة نلتف فيها خلف القائد الوطني عبدالفتاح السيسي ونقول له الشعب المصري سيخرج ويقول لك نعم، فكلنا مع الرئيس السيسي.. كلنا مع الوطن".

حضر فعاليات المؤتمر، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور محمد أبوهاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة السابق، والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة، والعديد من أبناء الأشراف على مستوى الجمهورية.