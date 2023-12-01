الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفيرنا بأسبانيا: إقبال كبير على لجان التصويت وتوقعات بارتفاع نسب المشاركة

السفير يوسف مكاوي
السفير يوسف مكاوي

أكد سفير مصر لدى إسبانيا، السفير يوسف مكاوي، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية جرت، خلال اليوم الأول بالسفارة في مدريد، "بوتيرة جيدة جدًا"، ومتوقع زيادة توافد الناخبين خلال اليومين القادمين مع دخول عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتمكن خلالها المواطنين من الحضور لمقر اللجنة بمدريد؛ للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأضاف السفير المصري - في تصريحات له، أن هناك إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية على الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأول من العملية الإنتخابية بالرغم من أنه يوم عمل في إسبانيا؛ وهو مؤشر إيجابي للغاية عن تزايد الإقبال خلال يومي السبت والأحد. 

الجالية المصرية في إسبانيا تقدر بحوالي 7 آلاف مواطن

وأشار إلى أن الجالية المصرية في إسبانيا يُقدر تعدادها بـ7 آلاف مواطن؛، إذ أن الغالبية العظمى منها تتواجد خارج العاصمة مدريد في مدن مثل برشلونة وفالينسيا وإقليمي الباسك والأندلس وعدد كبير منهم عبروا عن رغبتهم في الحضور إلى مقر السفارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقال “مكاوي” إن السفارة تعمل على تذليل أي عقبات لتمكين أكبر عدد ممكن من الجالية المصرية من المشاركة في الانتخابات، كما أنها على تواصل مستمر مع أبناء الجالية في إسبانيا؛ لحثهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية؛ للتعبير عن رأيهم والتمسك بالحق الذي يكفله الدستور للمواطنين المصريين في الخارج بالتصويت في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمشاركة في تحديد مصير وطنهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين بالداخل.

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وأشار الى أن السفارة ستقوم أيضًا بتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين على مدار أيام التصويت الثلاثة بشكل متواصل من التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً بصورة استثنائية تسهيلًا على المصريين المترددين على السفارة؛ للادلاء بأصواتهم في الانتخابات، خاصة وأن عددا كبيرا منهم قادم من مدن تبعد عن مدريد أكثر من 700 كيلومتر.

واختتم السفير المصري لدى إسبانيا معربا عن ثقته بأن تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية، سيخرج كالمعتاد بصورة راقية ومشرفة للجاليات المصرية وسيعكس مدى اهتمام وارتباط المصريين المغتربين، بوطنهم مصر الغالية

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