الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات تعكس التمسك بمقدرات الوطن

النائبة نيفين حمدى
النائبة نيفين حمدى

دعت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، جموع المصريين المقيمين خارج البلاد خلال فترة الانتخابات الرئاسية، إلى المشاركة والحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي بدأت اليوم الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي الأحد المقبل، مشيرة إلي أن اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم تفتح أبوابها أمام الناخبين في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساءً بتوقيت كل دولة.

وقالت النائبة نيفين حمدي إن ما شهدته اللجان منذ اللحظات الأولى لبدء عمليات الاقتراع ببعض الدول، من توافد المصريين للمشاركة في العرس الديمقراطي يعكس مدى حرصهم على تمسكهم بمقدرات وطنهم ومشاركتهم في رسم مستقبل البلاد، خلال المرحلة المقبلة والفارقة من عمر الوطن، التي يسعى فيها الجميع إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية في البلاد.

 

txt

النائبة نيفين حمدي: فرض الحصار على سكان غزة "جريمة حرب"

txt

نيفين حمدي: ادعاءات البرلمان الأوروبي تعكس جهلًا بطبيعة الأوضاع في مصر

وأكدت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب على وعي الجاليات المصرية بالخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بقوة بل حث بعضهم البعض من أجل التصويت بكثافة في إطار دورهم الوطني المنوط به نحو وطنهم، وبما يكفله القانون والدستور من ممارسة حقهم الانتخابي واعتباره واجبًا وطنيًا على كل المصريين بالداخل والخارج.

وأضافت نائبة حماة الوطن أن حرص المصريين بالخارج على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يبعث رسائل للعالم أجمع مفادها وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني يعشق تراب الوطن ويحافظ على أمنه وسلامة شعبه، فضلًا عن ما تمثله تلك الانتخابات من المحافظة على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة الهامة، وأيضًا ستكون مثالًا ونموذجًا يُحتذى به جيلًا بعد جيل، ويحتم ذلك على المصريين الاضطلاع بمسئوليتهم الوطنية تجاه مصر وما سينتج عنها من عوامل داعمة لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي يتمناها ويحلم بها كل المصريين.

النائبة نيفين حمدي العرس الديمقراطي المصريين اللجان الانتخابية القنصليات المصرية

الأكثر قراءة

الاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

المستشار عبدالمجيد محمود يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. ويحث المصريين على المشاركة

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس