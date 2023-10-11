الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة نيفين حمدي: فرض الحصار على سكان غزة "جريمة حرب"

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الجهود الدؤوبة التى تبذلها القيادة السياسية المصرية بشأن احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات والأحداث التي تشهدها الدولتين مؤخرًا، والتي من شأنها أن تنذر بعواقب وخيمة على شعوب الدولتين وعلي أمن واستقرار المنطقة.

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وقالت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إنه منذ عام 1948 والدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية، بل وتعتبرها ذات أولوية، مما يعكس عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع الشعبين من روابط تاريخية ممتدة، حتي ظلت القضية الفلسطينية مركزية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، ومنذ ذلك الحين أكد الرئيس السيسي علي رؤيته والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين، واستعادة حقوق الأشقاء المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

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وعبرت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عن إدانتها واستنكارها الشديدين من قيام إسرائيل بفرض حصار شامل على قطاع غزة ووقف إمدادات الطعام والشراب والمساعدات الصحية والإسعافات وأيضا قطع الكهرباء عن شعب القطاع، ما يعرض حياة المدنيين والجرحي للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية والعلاج للبقاء، واصفة ما يحدث من حصار واعتداء من الجانب الإسرائيلي بـ"جريمة حرب" مخالف للقوانين والمواثيق والأعراف الإنسانية الدولية.

مطالبات بالتدخل العاجل لانهاء جرائم الاحتلال 

وأعلنت نائبة حماة الوطن، تضامنها الكامل مع الأشقاء في غزة، مطالبة المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء الجريمة غير الإنسانية تحت مسمي "الحصار" وأيضا إنهاء العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال، وحماية المدنيين والأطفال من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام.

واختتمت نيفين حمدي تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإنهاء التصعيد القائم بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

النائبة نيفين حمدي القضية الفلسطينية احتواء التصعيد الإحتلال الإسرائيلي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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