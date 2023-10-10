أخبار فاتتك| الرئيس السيسى يبحث مع أردوغان احتواء التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الرئيس السيسي يبحث مع أردوغان احتواء التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد التي تنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، حيث توافق الرئيسان بشأن أهمية حث كل الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، أخذًا في الاعتبار بضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم.

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حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10- 10 -2023 في محافظات مصر

مع بداية الصباح قبل ذهاب المواطنين لمقر عملهم يحرصون على معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10- 10- 2023 في محافظات مصر وحالة الطقس عبر "جوجل"، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، منوهة إلى أنه سيسود طقس مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية في ساعات النهار، وطقس حار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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"السياحة": تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة فى الأسواق السياحية المستهدفة

ترأس، اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المستجدات التي تشهدها حاليًا صناعة السياحة في مصر، وكذلك بعض الإجراءات وخطط الترويج والتنشيط التي تنتهجها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

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مدبولي: مصر نجحت في دحر فيروس "سي" الذي كبد مواطنيها خسائر فادحة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة تسليم مصر شهادة المستوى الذهبي كأول بلد يبلغ هذا المستوى على مسار القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ووزراء: الصحة والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والثقافة، والموارد المائية والري، وشئون المجالس النيابية ومحافظ الجيزة، وعدد من مسئولي الأجهزة والجهات المعنية وسفراء الدول الأجنبية في مصر، وعدد من وزراء الصحة السابقين.

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