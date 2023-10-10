عاجل.. حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في محافظات مصر

مع بداية الصباح قبل ذهاب المواطنين لمقر عملهم يحرصوا على معرفة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس عبر "جوجل"، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، منوها إلم أنه سيسود طقس مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية في ساعات النهار، وطقس حار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وأضافت الهيئة العامة بالأرصاد الجوية في مصر، أنه سيسود طقس لطيف في أول ساعات الليل، وطقس مائل للبرودة بآخر ساعات الليل وذلك على شمال البلاد إلى شمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية في الصباح الباكر

أشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إلى استمرار التكون الشبورة المائية خلال فترة الصباح الباكر وذلك على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن سيشهد اليوم الثلاثاء أمطار خفيفة في مناطق من السواحل الشمالية وفي مناطق شمال الوجه البحري، فيما سوف تنشط الرياح على مناطق في السواحل الغربية ومناطق جنوب سيناء وكذلك جنوب البلاد على فترات متقطعة.

اقرأ ايضا

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-10-2023

فيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-10-2023:

القاهرة والوجه البحري: الدرجة العظمى تكون 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 27 والصغرى تكون 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الدرجة العظمى تكون 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الدرجة العظمى تكون 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى تكون 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: الدرجة العظمى تكون 38 الدرجة الصغرى 25 درجة مئوية.