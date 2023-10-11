طارق نصير مستنكرا سياسات الاحتلال: لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا، ومصر لم ولن تتوانى لحظة في الدفاع عن القضية، وهي من المبادئ الثابتة للسياسة المصرية طوال العقود الماضية، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحاته لرؤساء التحرير والإعلاميين على هامش احتفال مصر بتخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة.

وأضاف نصير، أن مصر تؤكد دائما في كافة المحافل على دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وندد النائب بالانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي من حصار لقطاع غزة، وقطع الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن الشعب الفلسطيني الأعزل وبعد ذلك جريمة ضد الإنسانية ومخالف للقانون الدولي الإنساني.

محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض

وأكد نصير على أن كل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من أرضة أمر مرفوض، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف من الظروف.

واستنكر أمين عام حزب حماة الوطن موقف المجتمع الدولي الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة متجاهلا حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وأرضة، مشيدا بموقف الشعب الفلسطيني الصامد ضد هذا العدوان الغاشم والتي تستخدم فيه إسرائيل كل الأسلحة المحرمة دوليا.

وطالب أمين عام حماة الوطن المجتمع الدولي بضرورة العمل على الوقف الفوري للهجمات البربرية ضد المواطنين العزل في قطاع غزة، لأن التصعيد الحالي خطير وتداعياته قد تطال أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتؤثر على السلم والأمن الدوليين.