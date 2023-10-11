الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق رضوان: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت كقناعة المرء بدينه

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موقف مصر كان وما زال تجاه القضية الفلسطينية ثابت كقناعة المرء بدينه، مشيرا الى ان مصلحة الشعب الفلسطيني هي الوجهة وإليها نصبوا.

وأكد رضوان أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تطالب المجتمع الدولي والمتشدقين بحقوق الإنسان أن يسترشدوا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن تسترشد أيضًا بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن يضعوا في اعتبارهم أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقـت الـحرب المبرمـة فـي 12 أغسطس 1949. 

وتسائل رئيس حقوق الإنسان بالنواب: “إلى متى سيصمت المجتمع الدولي ويغض بصره ويكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية لحماية مصالحهم ومصالحهم فقط؟، آن الآوان لمراجعة المواقف والمعايير التي يتم التعامل بها”.

مصر تضطلع بدور محوري وفعال في العديد من أزمات المنطقة العربية 

ونفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ إسرائيل عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ هجومها.

وأكدت المصادر في تصريحات للقاهرة الإخبارية، أن الموقف المصري معلوم للجميع وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية.

وأوضحت المصادر، أن الأجهزة المصرية باشرت منذ اللحظة الأولى اتصالاتها بالجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.

وتضطلع مصر بدور محوري وفعال في العديد من الأزمات الحالية بالمنطقة العربية بهدف حلها وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، حيث إن قوة مصر ومكانتها الإقليمية والدولية، بجانب موقعها الجغرافي ودورها التاريخي، يمكنها من المساهمة بشكل فعال في إنهاء الأزمات.

وترتكز السياسة الخارجية المصرية فيما يخص أزمات المنطقة العربية على عدة أسس، أبرزها الحفاظ على الأمن القومي المصري، والالتزام التاريخي تجاه الدول العربية، خاصةً أن العديد من تلك الملفات ينطوي على تهديد لأمن واستقرار مصر.


 

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