الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا تسطر ملحمة فى حب مصر بـ 24 ندوة توعوية بجميع الكليات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت جامعة طنطا خلال الأسبوع السابق، 24 ندوة توعوية بجميع كليات الجامعة والمدن الجامعية ومستشفياتها ومراكزها الرئيسية، للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب فى الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية، بمشاركة أكثر من 30 ألف طالب من مختلف كليات الجامعة سواء بالحضور الفعلي للندوات أو من خلال تقنيات البث المباشر بجميع منشآت الجامعة، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات الأكاديمية وأعضاء المجالس النيابية وومثلى الحركات المدنية.

شملت الندوات التى تم تنظميها واستضافتها، ندوتين لمؤسسة حياة كريمة لنشر ثقافة العمل التطوعي، وتنمية وعي الطلاب بحجم الإنجازات وجهود الدولة التنموية، وتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان الأمن القومي المصري-التحديات والمخاطر، حاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكري ومحافظ الأقصر الأسبق، وتنظيم ندوة حوارية بعنوان "المشاركة حياة" الانتخابات الرئاسية … شارك خليك إيجابي، بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وتنظيم  ندوة حوارية بعنوان "دور الرياضيين في المشاركة السياسية" بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، ونخبة من نجوم كرة القدم المصرية، وندوات بجميع كليات الجامعة وندوتين بالمدن الجامعية وال3 ندوات بمستشفيات طنطا الجامعية.

 

تنظيم الجامعة لهذه الندوات يأتى فى إطار المسؤلية المجتمعية للجامعة والتزامه

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن تنظيم الجامعة لهذه الندوات يأتى فى إطار المسؤلية المجتمعية للجامعة والتزامها بدورها المجتمعى والتوعوي فى تنمية وعى وثقافة طلابها ضمن خطتها الاستراتيجية فى المحور الثالث، موضحا أن الجامعة سطرت ملحمة فى ايام معدودة، قبل أيام من بدء العرس الديمقراطي للاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية، التى ستكون أيام للوفاء للوطن ورد الجميل نحو كل ما تقوم به الدولة المصرية فى إعداد وتنشئة جيل قادر على مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، علاوةً على توعية الطلاب بتأثير المشاركة فى الانتخابات الرئاسية في صنع الحاضر والمستقبل تحقيقًا لدور مصر الرائد، وظهورها بصورة مشرفة أمام العالم، مضيفًا أن مشاركة الطلاب لم تقتصر فقط على المشاهدة وانما امتدت لتشمل مشاركتهم فى الحوار وطرح كافة التساؤلات التى تم الاجابة عليها من المتخصصين فى جميع المجالات.

ندوة توعوية الاستحقاق الدستوري لمؤسسة حياة كريمة الأمن القومي المصري الانتخابات الرئاسية

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