الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: استعدادات وتسهيلات مكثفة للمصريين بالخارج للتصويت لاختيار الرئيس

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

كشف محمد عادل، البحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن مشاهد وتنظيم عملية تنظيم المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية للتغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية لفضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية دينا عصمت، مساء اليوم الجمعة، إن المصريين بالخارج يدلون بأصواتهم لاختيار الرئيس وسط استعدادات وتسهيلات مكثفة.

وأضاف أنه تم رصد قيام البعض بالكويت والسعودية بمبادرات فردية لتوفير اللوجيستيات وإتاحة وسائل تنقل لمقار السفارات بما يعكس وجود حالة من الوطنية وحرص على خروج المشهد بشكل لائق.

وأشار إلى أن جهود البعثات الدبلوماسية غير المسبوقة والتي تمت خلال الفترة الماضية من لقاءات وفعاليات، لحث المصريين بالخارج، سنؤتي ثماره على مدار أيام التصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024 دي ام سي دينا عصمت محمد عادل المصريين بالخارج

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