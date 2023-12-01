الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس حى المناخ ببورسعيد تتفقد أعمال تجهيز اللجان استعدادًا للانتخابات الرئاسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقدت لمياء الجيار رئيس حي المناخ في بورسعيد، اليوم الجمعة، تجهيز المقار الانتخابية بمدرسة الإسلامية الإعدادية بنات- أحد المقار الانتخابية بالحي- استعدادًا لاستقبال الناخبين من أهالي الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فقد أجريت أعمال دهان المدرسة من الداخل بدءًا باللجان الانتخابية، كما قام عمال تحسين البيئة بأعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات وتجريف ورفع الرمال حولها.

جدير بالذكر أنه يتم تجهيز ١٠ مقار انتخابية بنطاق حي المناخ ورفع كفاءتها من الداخل والخارج على أعلى مستوى، من نظافة وصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطها، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها، ورفع كفاءة الطرق وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلى ذلك من أعمال.

FB_IMG_1701439484924
FB_IMG_1701439484924
FB_IMG_1701439487705
FB_IMG_1701439487705
FB_IMG_1701439492967
FB_IMG_1701439492967
FB_IMG_1701439501443
FB_IMG_1701439501443
FB_IMG_1701439521570
FB_IMG_1701439521570
FB_IMG_1701439510558
FB_IMG_1701439510558
FB_IMG_1701439507437
FB_IMG_1701439507437
تجهيزات الانتخابات الرئاسية بورسعيد محافظ بورسعيد حى المناخ مدارس

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلى: “صديقتى الغالية على قلبى”

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

31.9 مليار دولار قيمة تحويلاتهم...خبراء اقتصاد: الدولة اطلقت مجموعة مبادرات للتيسير علي المصريين العاملين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس