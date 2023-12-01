رئيس حى المناخ ببورسعيد تتفقد أعمال تجهيز اللجان استعدادًا للانتخابات الرئاسية

تفقدت لمياء الجيار رئيس حي المناخ في بورسعيد، اليوم الجمعة، تجهيز المقار الانتخابية بمدرسة الإسلامية الإعدادية بنات- أحد المقار الانتخابية بالحي- استعدادًا لاستقبال الناخبين من أهالي الحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فقد أجريت أعمال دهان المدرسة من الداخل بدءًا باللجان الانتخابية، كما قام عمال تحسين البيئة بأعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات وتجريف ورفع الرمال حولها.

جدير بالذكر أنه يتم تجهيز ١٠ مقار انتخابية بنطاق حي المناخ ورفع كفاءتها من الداخل والخارج على أعلى مستوى، من نظافة وصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطها، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها، ورفع كفاءة الطرق وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلى ذلك من أعمال.

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