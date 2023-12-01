الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن من قنا: المشاركة فى انتخابات الرئاسة أمانة علينا تأديتها

السيسي
السيسي

قال محمد قاسم محمد أمين، عضو لجنة المتطوعين والكيانات الشبابية بقنا، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، إنه لا بد من خروج المواطنين والمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت للمصريين في الخارج منذ ساعات قليلة.

وأضاف أمين في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشباب يدعمون المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "لازم كلنا ننزل ونشارك في الانتخابات الرئاسية التي تجرى حاليًا في الخارج وستجرى في الداخل بعد أيام قليلة".

واستكمل أمين خلال حديثه قائلًا: "صوتنا أمانة وصوتنا هو مستقبلنا، ولازم ننزل عشان نشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، مؤكدًا أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يقف خلفه الشباب والمواطنون بمختلف فئاتهم في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل استكمال ما بدأ من إنجازات بجميع أنحاء الجمهورية المختلفة.

وتابع عضو لجنة المتطوعين والكيانات الشبابية بمحافظة قنا أن الشباب سيخرجون في حشود هائلة خلال الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الداخل بعد قرابة 9 أيام من أجل التأكيد على دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الذي يبني مصر منذ توليه المسئولية.

وذكر أمين خلال تصريحاته، أن ما حدث بعد لحظات قليلة من انطلاق الانتخابات الرئاسية للمقيمين في الخارج، يؤكد أن المصريين يقفون خلف دولتهم وقيادتهم الحكيمة وذلك في ظل الظروف المحيطة بالدولة المصرية، قائلًا: "انزل وشارك في الانتخابات وعبِّر عن رأيك بكل ديمقراطية وحرية".

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية قد انطلقت في الخارج للمصريين المقيمين في الدول العربية والأجنبية منذ ساعات قليلة، وذلك وسط اقبال كبير من المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، على أن تبدأ الانتخابات الرئاسية للمقيمين في الداخل خلال أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

الانتخابات الرئاسية قنا محافظة قنا الترشح لـ انتخابات الرئاسة السيسي

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