الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد سحب السفراء.. إسبانيا تواجه غطرسة إسرائيل وتكشف هشاشة وانقسامات أوروبا

نتنياهو
نتنياهو

عمّق رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الخلاف الدبلوماسي مع إسرائيل، بعد أن قال إن لديه "شكوكًا جدية في امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي".

جاءت تصريحات رئيس الحكومة في إسبانيا بعد أيام من اتهامه إسرائيل بـ"القتل العشوائي للفلسطينيين" خلال حربها في قطاع غزة، فيما نددت دولة الاحتلال الإسرائيلي بتصريحاته الأخيرة ووصفتها بأنها شائنة، كما كشفت هذه التصريحات عن مدى الانقسامات والخلافات التي تضرب أوروبا بقوة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

إسبانيا تعمق من أزمات الاتحاد الأوروبي وتعلن دعمها الصريح لفلسطين

أكدت الإذاعة البريطانية أنه للمرة الثانية خلال أسبوع، تم استدعاء سفير إسبانيا لدى إسرائيل للتعبير عن غضب تل أبيب من التصريحات الإسبانية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على موقع X: "إن إسرائيل تتصرف، وستواصل التصرف، وفقًا للقانون الدولي، وستواصل الحرب حتى إعادة جميع المحتجزين والقضاء على حماس في غزة".

وردًا على ما وصفه بأحدث "الاتهامات التي لا أساس لها" من قبل الزعيم الإسباني، قال كوهين إنه قرر استدعاء سفيرة إسرائيل في مدريد، روديكا راديان جوردون، للتشاور.

txt

الجامعة العربية ترحب باعتزام إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية


وتابعت الإذاعة البريطانية أن سانشيز فاز بفترة ولاية جديدة كرئيس للوزراء قبل أسبوعين فقط، لكنه أصبح أحد أكثر المنتقدين صراحة بين زعماء الاتحاد الأوروبي لرد إسرائيل على عملية طوفان الأقصى، وتتكون حكومته اليسارية من حزبه الاشتراكي وتحالف سومار اليساري والكتالونيين المؤيدين للاستقلال.

وأضافت أن الموقف الإسباني كشف عن مدى الانقسامات في أوروبا بين مؤيد ومعارض لإسرائيل.

وأشارت إلى أنه قبل زيارة رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع الماضي، قال للبرلمان إن حكومته الجديدة ستعمل في أوروبا وإسبانيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث تتولى إسبانيا حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن سانشيز سافر إلى إسرائيل مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، وأخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه بينما يدافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن عدد الضحايا الفلسطينيين "لا يطاق".

وأوضحت أنه تم استدعاء سفراء البلدين لتوبيخهم، ورفض وزير الخارجية الإسباني الاتهامات الإسرائيلية، وقام بدوره باستدعاء سفير إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني إن اللقطات المصورة من غزة لأشخاص يموتون، خاصة الأولاد والبنات، "غير مقبولة"، وكرر اعتقاده بأن حل الأزمة يتطلب "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مضيفا أن من مصلحة أوروبا معالجة الأمر "من منطلق قناعة أخلاقية".

وشدد على أن "الدول الصديقة يجب أن تقول لبعضها البعض الحقيقة".

على جانب آخر، أكدت مجلة "بولتيكو" في نسختها الأسترالية، أن اجتماع المجلس الأوروبي سيعقد بعد أسبوعين، وفي ظل تصاعد الانقسامات الكبرى بين الدول الأعضاء بشأن قضيتين رئيسيتين وهما دعم أوكرانيا واتخاذ موقف موحد بشأن ما يحدث في قطاع غزة.

وقال أحد مسئولي الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع منتصف ديسمبر: "نحن نتجه نحو أزمة كبرى"، كما حذر أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي من أن هذا قد يصبح "أحد أصعب المجالس الأوروبية".

وتابعت المجلة أن العديد من المحللين يرون أن الهجرة، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإرهاق من الأحزاب الرئيسية، وانعدام الأمن بشأن الحرب في أوكرانيا، تتحول إلى اصطفاف غير مسبوق بين نجوم أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، حيث يحاول العديد منها الاستيلاء على أرضية الوسط، بينما تتشكل انتخابات الاتحاد الأوروبي في العام المقبل لتكون بمثابة "صراع الحضارات".

txt

الاحتلال يغضب من كشف "جرائمه" ويستدعى سفير إسبانيا للمرة الثانية

اسبانيا إسرائيل غزة الانقسامات الحكومة اوروبا

مواد متعلقة

تقارير عالمية: انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج عرض حماسى وارتباط سياسى قوى بالوطن

تقرير أمريكى: حكم الرئيس السيسى ضرورى لأمن الشرق الأوسط

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس

انتهاك الهدنة وقصف المناطق الآمنة.. اسرائيل تستأنف حربها في غزة

هل تنهى حرب غزة مسيرة بايدن السياسية وتخرجه من البيت الأبيض؟

مجلة إسبانية: المعايير المزدوجة والنفاق يفقد الغرب نفوذه فى العالم والأمم المتحدة

العدوان على غزة وأمن الطاقة العالمي يسيطران على اليوم الأول لقمة المناخ

"نيويورك تايمز": مصر وقطر تقودان الجهود لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلى: “صديقتى الغالية على قلبى”

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

31.9 مليار دولار قيمة تحويلاتهم...خبراء اقتصاد: الدولة اطلقت مجموعة مبادرات للتيسير علي المصريين العاملين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس