الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الجالية المصرية فى ألمانيا: جئنا من فرانكفورت للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

ثروت قادس
ثروت قادس

حثَّ الدكتور ثروت قادس، رئيس المجلس الأعلى للجاليات في ألمانيا، الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

ووصف قادس أيام الانتخابات الرئاسية بأنها أيام سعيدة، مضيفًا: "نشكر ربنا إننا جئنا من فرانكفورت وجنوب ألمانيا، وأطالب المصريين، أي مصري حتى لو بدون جواز سفر ومعاه رقم قومي يروح وينتخب النهارده".

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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