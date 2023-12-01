ممثل اتحاد المصريين بالخارج فى البحرين: تزايد إقبال الناخبين على مقر السفارة للمشاركة بالانتخابات

قال رامي علم الدين، ممثل اتحاد المصريين بالخارج بممكلة البحرين، إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بدأت بمقر السفارة المصرية في تمام التاسعة من صباح اليوم.

وأضاف علم الدين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن أعداد الناخبين تزايدت عقب أداء صلاة الجمعة، كما كان متوقعًا، مشيدًا بالتسهيلات الممنوحة لضمان سهولة ويسر العملية الانتخابية.

وتابع: "لدينا مندوب في كل محافظة ونغطي مملكة البحرين بالكامل"، مؤكدًا أن هناك عشرات المتطوعين من المصريين لحشد راغبي التصويت من وإلى مقر السفارة المصرية بالمملكة، وتقسيم فريق العمل على المحافظات المختلفة بالبحرين.

وشدد ممثل اتحاد المصريين بالخارج بالبحرين على أن المواطن المصري حريص على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).