الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ملك الأردن: الحروب تزيد التهديدات البيئية على مستوى العالم

ملك الأردن
ملك الأردن

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إن الحروب تجعل التهديدات البيئية أكثر خطرًا وأمن الطعام أكثر تهديدًا.

وأضاف ملك الأردن، في كلمته أمام مؤتمر "كوب 28" والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "سكان غزة يعانون نقصًا في المياه والغذاء بسبب الحرب، وهناك العديد من الأشخاص حول العالم يعانون من الأزمات والنزاعات والفقر بالإضافة إلى العائلات النازحة"، مشددًا على ضرورة التصدي للخطر الحقيقي لانعدام الأمن الغذائي في غزة.

وتابع: "يجب أن نقف معًا وأن نتعامل مع جميع الشركاء الدوليين لإيجاد الاستدامة لأمن الطعام والإمدادات"، مشيرًا إلى أن الأردن استقبل أكثر من مليون مهاجر.

وأشار إلى أنه يجب الوصول إلى 1.6 في تخفيض الانبعاثات الدفيئة، وإيجاد مصادر الطعام والتنوع البيئي، مؤكدًا أن الأردن سعيد جدًا بإيجاد المشروعات الخاصة بالماء التي يتم من خلالها تحليه الماء واستخدامها.

ملك الاردن العاهل الاردني التغيرات المناخية تغير المناخ القاهرة الإخبارية

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