الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. انطلاق "صوت داخلي" أحدث معارض الفنانة التشكيلية أسماء سامي

معرض صوت داخلي
معرض صوت داخلي

تنطلق فعاليات المعرض الفردي الخاص، للفنانة التشكيلية أسماء سامي، في السابعة من مساء بعد غد الأحد، بجاليري بيكاسو بالزمالك، والذي يأتي بعنوان  "صوت داخلي"

أسماء سامي: نحن نتاج السعي الدائب والمستمر 

 

وكشفت الفنانة الشابة أسماء سامي، لــ “الدستور” عن تفاصيل معرضها الجديد "صوت داخلي"، والذي تستمر فعالياته بجاليري بيكاسو بالزمالك في الفترة من 3 وحتي 17 ديسمبر الجاري، لافتة إلي أن المعرض يضم 32 عمل فني، مصممة بخامات الكوريل والأكريليك. 

وعن فلسفة معرضها "صوت داخلي". أوضحت أسماء سامي: في عالم تصحبه الضجة والصخب، تدور بك دوائر من القلق وأوقات من الفرح.. وما تبقى لك من ذكريات ننتمي لها ونكون ممتنين.. ففي مرحلة ما تشعر وكأنك خلف قطار تحاول بكل ما تملكه من سرعة أن تلحق به فلا يتسني لك الوقت لتنظر خلفك وتدرك ما قد حققته..فلا عيب من السعي، فدائما نحن وما نكون عليه نتاج هذا السعي والدائب المستمر.

نحن بحاجة لمرشد يمسك بمصباح من النور ليضئ لنا دروب الحياة

وأضافت “سامي” عن معرضها "صوت داخلي": هناك لحظة شئت أم أبيت سيرغمك فيها جسدك المنهك أن تصمت ولا تدعه يتحدث إليك، فهو في حاجه ليعلو صوته ليخبرك عن أي معدن تنتمي، وأين يكمن موطن إخفاقاتك، فكلانا بحاجة لهذا المرشد من يمسك بمصباح من النور ليضئ لنا دروب الحياة، يجعلنا ندرك أين نحن وإلي أين نتجه.

وأضافت نغتنم هذه اللحظات ننصت إليها بإحكام، فهي السبيل والخلاص لما يدور من حولك ولا تدركه ولتعرف قدر نفسك.ف بدونها نحن لسنا سوي ترس بآلة إن عجز عن الدوران يستبدل بغيره، وأن أدرك قيمته تقدم وعالي شأنه.. 

وأوضحت أسماء سامي عن معرضها "صوت داخلي": تحضرني مقولة لطالما قرأتها عدة مرات: “ان أغلب مشاكل حياتنا من الممكن أن تحل لو سمح الإنسان لنفسه أن يسمع نفسه لتخبره بما يخشي البعض عن قوله حتي أقرب الناس”. فلتدع نفسك تتحدث وأترك لها العنان.

يشار إلي أن الفنانة أسماء سامي، بالإضافة إلي معرضها "صوت داخلي"، سبق وأقامت عدة معارض فردية خاصة من بينها، تلك الرائحة. معرض نيوزيك. معرض “نحور”، بالإضافة إلي مشاركتها في العديد من المعارض الجماعية منها: صالون الشباب الثالث والعشرين 2012. صالون الشباب السادس والعشرين 2015. معرض الأعمال الفنية الصغيرة 2017 وغيرها الكثير.

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