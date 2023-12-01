حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تتابع تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، بأن حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تتابع تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

مواعيد اللجان الانتخابية خارج مصر

تزايد إقبال الناخبين على السفارات والقنصليات المصرية، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، والذي يستمر حتي يوم الأحد.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.