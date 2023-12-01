مع أول وزارة معنية بشؤونهم.. كيف اهتمت الدولة بأحوال المصريين في الخارج؟

شهد ملف المصريين فى الخارج، اهتماما كبيرا من الدولة وخاصة خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تكللت بتدشين أول وزارة تعنى بالاهتمام ومتابعة أحوال ملايين المصريين فى مختلف دول العالم ومتابعتهم ووضع كافة الحلول لمشكلاتهم وتحقيق التواصل الدائم الدائم معهم، حيث تم إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للمرة الآولى فى عام 2015.

كما تستهدف الدولة العناية بأحوال جميع المصريين فى الخارج وزيادة مساهمتهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتدشيم المشروعات الاستثمارية والاقتصادية وزيادة عوامل الجذب وربطهم بالوطن الأم، خاصة خلال الفترة الحالية، حيث تم إطلاق العديد من الأفكار والمبادرات التى تقدم الخدمات المختلفة لملايين المصريين خارج بلدهم، وتحقيق التواصل الدائم معهم.

الإهتمام الكبير بأطفال المصريين فى الخارج وربطهم بوطنهم

إضافة إلى ذلك، شهدت السنوات الأخيرة خلال تولى الرئيس السيسى وعقب إنشاء أول وزارة تعنى بأجوال المصريين فى الخارج، اهتماما كبيرا بهم وخاصة رجال الأعمال منهم لتحفيزهم على زيادة الاستثمارات وإقامة المشروعات، وأيضا الاهتمام الكبير بأطفال المصريين فى الخارج وربطهم بوطنهم من خلال عدة مبادرات وزيادة علاقتهم باللغة العربية من خلال مبادرة "إتكلم عربى".

الدولة لم تغفل الاهتمام ازيادة التواصل مع أكثر من 5 ملايين مواطن خارج القطر المصرى، حيث عملت على متابعتهم من خلال السفارات والقنصليات، وزيادة مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية ومنها التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال الأيام الثلاثة الحالية، والتى أثمرت عن زيادة إرتباطهم بوطنهم والإحساس بالاهتمام من خلال إتاحة الفرصة لهم للتصويت فى الإنتخابات الرئاسية، بجانب الدفاع عن قضاياهم ومشكلاتهم التي قد يتعرضون لها، ما يجعل الدولة حائط صد وخط دفاع عن المصريين فى الخارج.

حمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم

الجدير بالذكر أن دستور 2014 في المادة 88 قد أقر بالتزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.