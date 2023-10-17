الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحمل شعار«جذورنا المصرية».. أبرز المعلومات حول المرحلة الثانية من مبادرة اتكلم عربى

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تأتي بالتعاون مع الوزارة  والقطاع الخاص.

يرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول أهداف هذه المبادرة التي تحمل شعار«جذورنا المصرية»:
تستهدف المبادرة استخدام كافة الوسائل المتاحة للتواصل مع المصريين بالخارج والترويج لاستراتيجية الدولة المصرية، في مختلف المجالات.

إيصال المحتوى والرسائل بشكل أكبر، إلى أبناء الجيلين الثاني والثالث والأسر المصرية بالخارج.

تعريف أبناء المصريين بالخارج بما شهدته مصر من تناغم بين شعبها والحضارات المتعاقبة على أرضها وعدم تغير الهوية المصرية، ونجاحها في صهر الثقافات المختلفة لتكتسب ملامح مصرية أصيلة.

تسليط الضوء على جذورنا المصرية، وما تمتاز به مصر من مقومات حضارية وتاريخية.

إيصال المحتوى والرسائل بشكل أكبر، إلى أبناء الجيلين الثاني والثالث والأسر المصرية بالخارج، مؤكدة تطلعها ليستفيد كل مصري بالخارج على اختلاف الأعمار.

استعراض تاريخ مصر عبر المراحل المختلفة، لتشمل الهُوية والتراث والثقافة وما تمتاز به مصر، عبر تاريخها وحضاراتها المختلفة.

استعراض عدد من النماذج الترويجية والنماذج المصممة للمبادرة لوضعها في المدارس الدولية، لتعريف الطلاب بالمبادرة.

تعد مبادرة اتكلم عربي إحدي المبادرات القومية التي تستهدف المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وأيضًا إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور، والتعريف بالمناسبات الوطنية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول.

تستهدف مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.

وزارة الهجرة المصريين بالخارج اتكلم عربي جذورنا المصرية الدولة المصرية

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