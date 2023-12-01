عضو الروابط المصرية بالكويت: أبناء الجالية اصطفوا أمام اللجان الانتخابية بأعداد كبيرة

قال نايف عثمان، عضو الروابط المصرية في الكويت، إن المؤشرات الأولية لقياس مدى إقبال المصريين المقيمين في الكويت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية توضح مدى الاهتمام الكبير والحرص على الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه منذ السابعة والنصف صباحًا، اصطف أبناء الجالية أمام اللجان الانتخابية بأعداد كبيرة وغير متوقعة.

الجالية المصرية تمتاز بحرصها على المشاركة في الانتخابات

وأكد عضو الروابط المصرية في الكويت، أن الجالية المصرية تتمتع بحرصها على المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى العديد من التسهيلات التي شجعت على الإقبال الكبير على اللجان بطاقة إيجابية، إلى جانب الشعور بالمسؤولية تجاه وطنهم.

وأضاف: "من أجل أمن واستقرار مصر، حرص أبناؤها في الكويت على التصويت لدعم العملية السياسية واستمرار الرئيس السيسي في خطته للتنمية واستكمال مسيرة النجاح، وهو يشجع الجميع على المشاركة والتصويت".