الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مشاركة كثيفة للمصريين فى الكويت بأول أيام انتخابات الرئاسة (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد المصريون في الكويت يتوافدون بالأعلام المصرية على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

توافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان

توافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتزايد إقبال الناخبين على سفارة مصر لدى الكويت، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، والذي يستمر حتي يوم الأحد.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

المصريون في الكويت يتوافدون اللجان الانتخابية الإدلاء بأصواتهم الاعلام المصرية الكويت

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