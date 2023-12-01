"بيت الوطن".. مشروع إسكان نجح في ربط المصريين بالخارج بوطنهم

"بيت الوطن".. أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف المصريين في الخارج وربطهم بوطنهم الأم، وتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وهو أحد مشروعات وزارة الإسكان المتمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يتكون المشروع من 7 مراحل، تختلف في مواقع الطرح، والأسعار، وبعض شروط التقديم.

والهدف من إطلاق المشروع هو توفير الفرص للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم وفي الوقت ذاته توفير العملة الأجنبية في مصر، وتحقيق الارتباط بالوطن عن طريق تسهيل امتلاك العقار.

مواقع مشروع “بيت الوطن”

أراضي "بيت الوطن" في العديد من المناطق المختلفة بين شرق وغرب القاهرة، تحديدًا في المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذه المناطق هي بيت الوطن التجمع الخامس والتي تقع في شمال الرحاب وعلى طريق السويس.

كما يوجد موقع مشروع "بيت الوطن" بأكتوبر في منطقة الحزام الأخضر، بالقرب من جامعة القاهرة الدولية، وكذلك تقع مشاريع أراضي بيت الوطن على حدود مدينة الشيخ زايد، في هيئة كمبوند سكني.

وأيضًا يتواجد بيت الوطن في مدينة بدر وتبلغ مساحته 900 فدان، كما يوجد بيت الوطن في مدينة العبور بعدة أنحاء فيها مثل: الحي التاسع، والخامس، والمتميز.

إضافة إلى ذلك، شملت طروحات بيت الوطن التكميلي وهيئة المجتمعات العمرانية للعاملين بالخارج بعض مدن الجيل الثالث والرابع، مثل مدينة السادات،مدينة العبور الجديدة،مدينة دمياط الجديدة،مدينة أسوان الجديدة، مدينة قنا الجديدة،مدينة أسيوط الجديدة،مدينة المنيا الجديدة.

إقبال كبير من المصريين بالخارج

وأشاد المصريون في الخارج بالمشروع والذي أطلقته الوزارة مطلع عام 2012، حث تم طرح 8 مراحل من المشروع شملت الآلاف من قطع الأراضى السكنية للأفراد، وآلاف الوحدات السكنية، وقطع أراض بأنشطة خدمية متعددة.

وتشمل كل مرحلة من المشروع بعض الشروط المتعلقة بأنظمة الدفع والسداد، إلا أنه تتشارك جميعها في بعض الإلزامات على المتقدمين، مثل طرح الوحدات بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بمتوسط سعر الدولار خلال فترة أسبوعين قبل الطرح بالإضافة إلى أنه يتم سداد جميع الأقساط بالدولار ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.

كما يجب سداد نسبة 25% من قيمة الأرض كمقدم حجز ويكون المبلغ محول بالكامل من الخارج، أما سداد باقي قيمة الأرض فيكون على 5 أقساط سنوية (بالفوائد البنكية).

ويتم استحقاق القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، كما يوجد خصم نسبة 7.5% من قيمة الأرض في حالة سداد قيمة الأرض بالكامل بعد التخصيص.

شروط التقدم لمشروع "بيت الوطن"

من جهتها، أقرّت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيت الوطن على بعض الشروط اللازم توافرها في المتقدمين للحصول على أراضي اسكان بيت الوطن، وهي أن يكون الحاجز مصري الجنسية، كما ألا يقل عمره عن 21 سنة.

بالإضافة إلى أنه يتم تخصيص الأراضي بمبدأ الأولوية بالنسبة للتحويل البنكي لمقدم الدفع بالكامل من الخارج، ويبدأ التخصيص بعد 10 أيام من إغلاق باب الحجز.



كما يتم السماح بتخصيص 3 قطع أراضي للحاجز أو الشريك في المدينة الواحدة في كل مراحل المشروع، علمًا بأن الحجز يتم عن طريق الموقع الإلكتروني:www.nuca.gov.eg.

كذلك وضعت هيئة المجتمعات العمرانية بعض الشروط للبناء في بيت الوطن للحفاظ على الطراز المعماري لتلك الوحدات، وعدم تعدي نسبة التحميل السكاني في المشاريع المختلفة؛ وهذه الشروط تتمثل في ألا تتعدى نسبة البناء 50% من المساحة الكلية للأرض، كما أن يكون أقصى ارتفاع للمبنى 3 أدوار مع البدروم والدور الأرضي، وفترة السماح لاستخراج الرخصة وإنهاء البناء لاتتعدى 5 سنوات، وأن يكون عدد الوحدات المسموح به في الدور الواحد 2 وحدة سكنية، لأرض بمساحة تقل عن 950م2 أما عدد الوحدات المسموح به في الدور الواحد 3 وحدة سكنية، لأرض بمساحة تزيد عن 950م2.