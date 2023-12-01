افتتاح 3 مساجد بمدينة مرسى مطروح

افتتح اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، يرافقه فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة أوقاف مطروح، 3 مساجد مع اقتراب العيد القومي للمحافظة منها مسجدان تم رفع كفاءتهما وصيانتهما وفرشهما، وذلك بحضور قيادات الأجهزة التنفيذية والشعبية والعواقل.

مسجد التنعيم

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، أن مسجد التنعيم بموقعه الفريد بجوار مكتبة مصر العامة بمطروح والمطل على شاطئ المتوسط، أُعيد تأهيله ورفع كفاءته بتكلفة قرابة المليون جنيه بالجهود الذاتية، وتم فرشه بمعرفة وزارة الأوقاف ليستعيد المسجد حيويته ويتجهز لاستقبال جمهوره الكبير.

مسجد التقوي

وأضاف أن مسجد التقوى بجوار شارع شكري القوتلي وسط مدينة مرسى مطروح أُعيد تأهيله ورفع كفاءته وفرشه واستحداث دورات مياه حديثة تتناسب وكثرة جمهوره بتكلفة تخطت مليونًا ونصف المليون جنيه بالجهود الذاتية.

مسجد سيدنا يوسف

وأشار إلى أن مسجد سيدنا يوسف مكون من 3 أدوار الأرضي يضم ملحقات ومصلي نساء، والطابقان الثاني والثالث مصلى وتكلفة إنشائه ٣ ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

وأكد أن خطبة الجمعة، اليوم، كانت عن وجوب اليقظة والانتباه والحذر، فالأمة تمر بوقت عصيب يستدعي جمع الكلمة ووحدة الصف والوفاق والاتفاق ومجانبة الخلاف المفضي للشقاق والتحلي بالمسئولية والقيام بالواجب نحو الأمة والوطن وعدم الاستماع للمثبطين والقاعدين الذين ينأون بأنفسهم عن خدمة وطنهم وينهون غيرهم أن يقوم بواجبه ويؤدي حقوقه.

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