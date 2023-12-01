الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح 3 مساجد بمدينة مرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، يرافقه فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة أوقاف مطروح، 3 مساجد مع اقتراب العيد القومي للمحافظة منها مسجدان تم رفع كفاءتهما وصيانتهما وفرشهما، وذلك بحضور قيادات الأجهزة التنفيذية والشعبية والعواقل.

مسجد التنعيم

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، أن مسجد التنعيم بموقعه الفريد بجوار مكتبة مصر العامة بمطروح والمطل على شاطئ المتوسط، أُعيد تأهيله ورفع كفاءته بتكلفة قرابة المليون جنيه بالجهود الذاتية، وتم فرشه بمعرفة وزارة الأوقاف ليستعيد المسجد حيويته ويتجهز لاستقبال جمهوره الكبير.

مسجد التقوي

وأضاف أن مسجد التقوى بجوار شارع شكري القوتلي وسط مدينة مرسى مطروح أُعيد تأهيله ورفع كفاءته وفرشه واستحداث دورات مياه حديثة تتناسب وكثرة جمهوره بتكلفة تخطت مليونًا ونصف المليون جنيه بالجهود الذاتية.

مسجد سيدنا يوسف

وأشار إلى أن مسجد سيدنا يوسف مكون من 3 أدوار الأرضي يضم ملحقات ومصلي نساء، والطابقان الثاني والثالث مصلى وتكلفة إنشائه ٣ ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

وأكد أن خطبة الجمعة، اليوم، كانت عن وجوب اليقظة والانتباه والحذر، فالأمة تمر بوقت عصيب يستدعي جمع الكلمة ووحدة الصف والوفاق والاتفاق ومجانبة الخلاف المفضي للشقاق والتحلي بالمسئولية والقيام بالواجب نحو الأمة والوطن وعدم الاستماع للمثبطين والقاعدين الذين ينأون بأنفسهم عن خدمة وطنهم وينهون غيرهم أن يقوم بواجبه ويؤدي حقوقه. 

1000031194
1000031194
1000031182
1000031182
1000031188
1000031188
1000031185
1000031185
1000031191
1000031191
وكيل أوقاف مطروح مطروح افتتاح 3 مساجد وزارة الأوقاف خطبة الجمعة

مواد متعلقة

"أوقاف مطروح" تطلق قافلتين دعويتين للمناطق النائية والصحراوية بالمحافظة

محافظة مطروح وجامعة عين شمس يوقعان بروتوكولًا لعقد دورات تدريبية بمكتبة مصر العامة

تمهيدًا لتشغيل وحدة المناظير.. صحة مطروح تطلق ورشة عمل المناظير الجراحية

معهد سيوة الابتدائي ينظم زيارة ميدانية لمكتبة مصر العامة و"بيت الثقافة"

إصابة شخصين بانقلاب تروسيكل في مرسى مطروح

"صحة مطروح" تناقش استعدادات التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

محافظ مطروح يشارك فى مهرجان الزيتون المصرى ويشيد بمنتجات المحافظة

انطلاق فعاليات التقييم الكشفي المركزي للفرق الكشفية بمطروح

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية قطرية لحث حماس وإسرائيل على التهدئة والعودة للمفاوضات

الزراعة تعلن أسعار القطن فى محافظات بحرى وقبلى

عاجل.. غرفة الهجرة: توافد حاشد وإقبال كثيف من المصريين بالخارج فى بداية الانتخابات الرئاسية

إحالة 3 متهمين استولوا على أموال مواطن بالمقطم للجنايات

السيسى: أثق فى قدرة الإمارات على الإسهام الفاعل فى تحقيق أهداف "كوب 28"

نائب رئيس حركة حماس: الاحتلال استغل الهدنة لاستئناف جرائمه ضد غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم