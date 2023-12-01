"أوقاف مطروح" تطلق قافلتين دعويتين للمناطق النائية والصحراوية بالمحافظة

اجتمع الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، بالدعاة من أعضاء القافلتين الدعويتين المتجهتين لغرب مطروح منطقة القصر ووادي الرمل والمتجهة شرقا حتى رأس الحكمة، قبل توجههم إلى مساجدهم المكلفين بها.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة، والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات، والشيخ إبراهيم محفوظ مدير إدارة أوقاف غرب، والشيخ رضا البرلسي مدير إدارة أوقاف شرق.

تصحيح المفاهيم

وأكد وكيل اوقاف مطروح على أهمية القوافل الدعوية المتجهة للبوادي والمناطق النائيةـ فالدعوة والبلاغ وتصحيح المفاهيم والكلمة الطيبة وغرس القيم والأخلاق والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ينبغي أن تصل للقاصي والداني وتجوب المدن والبوادي مع مراعاة أحوال المدعوين والإجابة على أسئلتهم والاهتمام بمقارئ الجمهور ليكون للكبار حظ من كتاب الله.

الحذر واليقظة في القرآن موضوع خطبة اليوم



وأشار إلى أهمية خطبة اليوم التي تأتي تحت عنوان الحذر واليقظة في القرآن الكريم فالحذر في القرآن الكريم تعددت صوره بين الحذر من غضب الله عز وجل { فليحذر ٱلَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦۤ أَن تُصِیبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ یُصِیبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِیمٌ } والحذر من أعداء الله وأعداء دينه { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذۡرَكُمۡ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِیعࣰا }،

وكما ينبغي الحذر من الأعداء ينبغي الحذر أكثر من أذنابهم المثبطين لكل همة والذين ينشرون اليأس والقنوط ويحاربون الإيجابية ويدعون الناس للسلبية " قَدۡ یَعۡلَمُ ٱللَّهُ ٱلۡمُعَوِّقِینَ مِنكُمۡ وَٱلۡقَاۤىِٕلِینَ لِإِخۡوَ ٰ⁠نِهِمۡ هَلُمَّ إِلَیۡنَاۖ وَلَا یَأۡتُونَ ٱلۡبَأۡسَ إِلَّا قَلِیلًا (١٨) أَشِحَّةً عَلَیۡكُمۡۖ فَإِذَا جَاۤءَ ٱلۡخَوۡفُ رَأَیۡتَهُمۡ یَنظُرُونَ إِلَیۡكَ تَدُورُ أَعۡیُنُهُمۡ كَٱلَّذِی یُغۡشَىٰ عَلَیۡهِ مِنَ ٱلۡمَوۡتِۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلۡخَوۡفُ سَلَقُوكُم بِأَلۡسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلۡخَیۡرِۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ لَمۡ یُؤۡمِنُوا۟ فَأَحۡبَطَ ٱللَّهُ أَعۡمَـٰلَهُمۡۚ وَكَانَ ذَ ٰ⁠لِكَ عَلَى ٱللَّهِ یَسِیرࣰا ".

خطة القافلة



وأوضح أن سيتوجه أعضاء القافلة بحسب الخطة على النحو التالي " منطقة رأس الحكمة وكشوك عميرة وأطنوح بإدارة شرق مطروح

- الشيخ رضا محمد البرلسي ( مدير الإدارة) بمسجد الفتح رأس الحكمة

- الشيخ ضياء سعيد على بمسجد أبو بكر بسمله

- الشيخ أحمد عبد القادر طريف بمسجد الصفا والمروة كشوك عميرة

- الشيخ حسن محمد الشماع بمسجد البنزينة برأس الحكمة

- الشيخ بلال يونس أحمد بالمسجد الكبير برأس الحكمة

- الشيخ سعيد أحمد شكر بمسجد أبو بكر رأس الحكمة

- إدارة أوقاف غرب مطروح ستتوجه القافلة منقسمة إلى منطقتين منطقة وادي الرمل والشولحي والحلازين ومنطقة القصر

- الشيخ إبراهيم يونس المراكبي بمسجد عمر بن الخطاب بالشولحي

- الشيخ هشام محمد جمعة بمسجد عمر بن الخطاب عزبة مهولة

-الشيخ خالد إسماعيل حماد بمسجد أبو حنيفة بوادي ماجد

- الشيخ مجدي محمد عبد العزيز بمسجد عبد الله بوادي الرمل

أما قافلة منطقة القصر

- الشيخ محمود صبري عبد القادر بمسجد أبو ظاوة بالقصر

- الشيخ محمد محمد بركات بمسجد زعلوك بالقصر

- الشيخ محمد السيد فتحي بمسجد الخلفاء الراشدين بالقصر

- الشيخ محمد منصور عبد الخالق بمسجد الرحمن البطل بالقصر

- الشيخ جمال البسمي محمد المتولي بمسجد الصحابة بالقصر

- الشيخ محمود سليمان إسماعيل مخلوف بالمسجد الكبير بالقصر.

جدير بالذكر أن مديرية أوقاف مطروح بصدد افتتاح ثلاثة مساجد بمدينة مطروح، هي مسجد التنعيم بعد صيانته ومسجد التقوى الذي أعيد رفع كفاءته، وافتتاح مسجد يوسف الصديق الذي بني حديثا بكلفة 2 مليون جنيه