أوقاف مطروح: استمرار فعاليات الأسبوع الثقافى فى 25 مسجدًا (صور)

قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مساجد المدينة تواصل أسبوعها الثقافي في 25 مسجدًا تحت عنوان اتقان العمل واجب ديني ووطني التي سبقها ندوة عقب صلاة المغرب تحت عنوان أهمية العمل التطوعي.

_ الرأفة والرحمة

أشار عبدالبصير إلى حاجة الأمة في ظل هذه الأزمات إلى المسارعة في الخيرات والأعمال التطوعية حيث نجد أن القرآن الكريم حين خاطب المؤمنين بخطاب الرأفة والرحمة توسط عمل الخير بين أصول العبادة وثمرتها ليكون أصلًا من أصول الفلاح "یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱرۡكَعُوا۟ وَٱسۡجُدُوا۟ وَٱعۡبُدُوا۟ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُوا۟ ٱلۡخَیۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ".

_ العقيدة وأصول العبادة

أوضح عبدالبصير أن حين نتحدث عن أبواب الخير توسط العمل التطوعي بين العقيدة وأصول العبادة فقال سبحانه وتعالى "لَّیۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِ وَٱلۡمَلَـٰۤىِٕكَةِ وَٱلۡكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِیِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِی ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡیَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِینَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِیلِ وَٱلسَّاۤىِٕلِینَ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ۖ وَٱلصَّـٰبِرِینَ فِی ٱلۡبَأۡسَاۤءِ وَٱلضَّرَّاۤءِ وَحِینَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ صَدَقُوا۟ۖ وَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ}.

_ أهمية العمل المتقن

أكد عبدالبصير أهمية العمل المتقن في ظل الأزمات وتلك هي الغاية التي أقرها القرآن كثمرة لخلق الحياة والفناء فقال سبحانه:- {ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَیَوٰةَ لِیَبۡلُوَكُمۡ أَیُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلࣰاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡغَفُورُ} وإتقان العمل صفة للرحمن في كل ما خلق {وَتَرَى ٱلۡجِبَالَ تَحۡسَبُهَا جَامِدَةࣰ وَهِیَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِۚ صُنۡعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِیۤ أَتۡقَنَ كُلَّ شَیۡءٍۚ إِنَّهُۥ خَبِیرُۢ بِمَا تَفۡعَلُونَ} وهى دعوة الأنبياء "إنَّ اللهَ يحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكم عملًا أنْ يُتقِنَه "فلن تقوم لأمة قائمة ما لم تحسن عملها وتوصل جهادها في ميادين البناء والإعمار لتأخذ بأسباب القوة المؤدية للنصر.