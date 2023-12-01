الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إصابة 4 جنود إسرائيليين فى معارك بغزة ونقلهم بمروحية عسكرية لمستشفى ببئر سبع

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بإصابة أحد سكان سديروت بجروح طفيفة في سقوط صاروخ، وذلك حسبما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة 4 جنود في معارك شمالي قطاع غزة ونقلهم بمروحية عسكرية إلى مستشفى في بئر سبع، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 اشتباكات بين الفصائل والاحتلال شرقي جحر الديك

ووفق القاهرة الإخبارية، وقعت اشتباكات بين الفصائل والاحتلال شرقي جحر الديك في غزة، بينما شهد حي الشيخ رضوان انفجارات عنيفة.

غزة قطاع غزة بئر السبع إعلام إسرائيلي سديروت

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