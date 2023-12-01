الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بسفارة مصر بالجزائر (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، صباح اليوم الجمعة، بسفارة مصر بالجزائر، والتي بدأ فيها التصويت وفقًا للمواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات في التاسعة صباحًا.

واستقبلت السفارة المصرية بالجزائر بقيادة السفير مختار وريده، أفراد الجالية وقامت بتوفير كل التجهيزات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وتتواصل عمليات الاقتراع على مدار 3 أيام اعتبارًا من اليوم وحتى بعد غد السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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