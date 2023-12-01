على أنغام الأغانى الوطنية.. المصريون فى جنوب إفريقيا يشاركون بانتخابات الرئاسة (فيديو)

توافد أعضاء الجالية المصرية في جنوب إفريقيا على مقر السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وبدأت السفارة المصرية استقبال أبناء الجالية في الساعة التاسعة صباحًا وفقًا للتوقيت المحلي هناك، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشارك المصريون في جنوب إفريقيا في التصويت بالانتخابات الرئاسية على أنغام العديد من الأغاني الوطنية، رافعين علم مصر وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).