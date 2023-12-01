الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية مستقبل وطن: نرفض كل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، علي رفضه لكل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطينى إلي الأراضي المصرية، خاصة في ظل الحديث عن خطة جديدة يعدها الكونجرس الأمريكي تربط بين تقديم مساعدات مالية لفلسطين مقابل قبول لاجئين من غزة.

نزوح الشعب الفلسطيني خارج بلاده

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن نواب الشعب المصري بالكامل وجميع المصريين يرفضون مسألة التهجير أو نزوح الشعب الفلسطيني خارج بلاده، مشيرا الي ان تهجير الشعب الفلسطينى خارج أراضية يعني تصفية القضية الفلسطينية بالكامل. 

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توافق دولى حول رفض سياسات التهجير القسرى للفلسطينيين ونجاح مصر بتغيير المواقف

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"شكرى" يؤكد رفض مصر سياسات التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة


وأضاف الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه منذ الهجوم الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، أعلنت الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن موقفها وبشكل واضح أمام العالم أنه لا يمكن قبول تهجير الشعب الفلسطينى خارج أراضية وان مصر ستظل الداعم والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

للحفاظ على الأمن القومي المصري

وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الى أن الشعب المصري ونوابه أجمعوا على تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، رافضين وبشكل قاطع التصعيد والمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات والنزوح من الشمال إلى الجنوب.
 

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