الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التهجير القسرى فى القانون الدولى (فيديوجراف)

التهجير القسري
التهجير القسري

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا حول التهجير القسري في القانون الدولي.

التهجير القسرى فى القانون الدولى:

اتفاقية لاهاي 1907 تنص على احترام قوانين وأعراف الحرب.

اتفاقية لاهاي تؤكد احترام حقوق الأسرة وحياة الأشخاص والملكية الخاصة.

اعتبرت محاكم نورمبرج 1945 التهجير جريمة ضد الإنسانية وضد السلام.

قرار الأمم المتحدة 194 يؤكد حق عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين المهاجرين.

اتفاقيات جنيف 1949 بها محظورات في الحروب أحدها التهجير القسري.

ميثاق روما المؤسس للجنائية الدولية 1998 يجرم التهجير القسري.

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