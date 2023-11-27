الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"شكرى" يؤكد رفض مصر سياسات التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة

سامح شكرى
سامح شكرى

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، رفض مصر سياسات إسرائيل بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

جاءت تصريحات وزير الخارجية على هانش النسخة الثامنة من المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط.

مناقشة تطورات الأوضاع في غزة

ويعقد المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط فى مدينة برشلونة الإسبانية، الذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

ويحضر اجتماع وزراء الخارجية الأورومتوسطيين، الذي يعقد في ضيافة "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ممثلًا عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي سوف تعرض مخرجات وقرارات القمة العربية - الإسلامية الأخيرة، بالإضافة إلى المشاركة في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط تحت عنوان "تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين- غزة والمنطقة".

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