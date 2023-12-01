مشاركة كبيرة للجالية المصرية بالمغرب في الساعة الأولى من انطلاق الانتخابات الرئاسية

توجه عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية بالمغرب صباح اليوم الجمعة إلى مقر السفارة المصرية بالرباط خلال الساعة الأولى للمشاركة في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت السفارة المصرية بالعاصمة المغربية الرباط أبوابها لأعضاء الجالية لممارسة حقهم الدستوري مقدمة كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع.

استقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة

وكان سفير مصر لدى المملكة المغربية السفير ياسر مصطفى عثمان أكد أن السفارة استكملت كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

كما شهدت اللجنة الانتخابية بدولة الكويت، مع انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية، أجواء احتفالية شارك فيها أبناء الجالية، وذلك عقب الإدلاء بأصواتهم وسط توافد أعداد كبيرة من الناخبين منذ صباح اليوم.

واحتفل المصريون بالكويت أمام المقر الانتخابي بمنطقة أرض المعارض بالغناء ببعض الأغاني الوطنية تعبر عن مدى حبهم لمصر والقيام بواجبهم الوطني من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وكانت اللجنة الانتخابية بالكويت شهدت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.

حرص المصريون ممن لهم حق التصويت على التواجد قبل فتح باب التصويت حيث يعتبرها المصريين في الكويت يوم عيد وواجب وطني يحرصون فيه على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة الهامة والتاريخية للدولة المصرية.

وانطلقت أعمال التصويت صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الكويت المحلي والتي تستمر حتى التاسعة مساء ولمدة ثلاثة أيام.