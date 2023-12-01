الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء تصويت المصريين بجنيف وبرن فى الانتخابات الرئاسية

بدء تصويت المصريين
بدء تصويت المصريين بجنيف

بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية بمقر القنصلية المصرية في جنيف والسفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن قبل قليل في استقبال المصوتين من أبناء الجالية المصرية بالقطاعين الألماني والفرنسي من سويسرا، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات على مدار أيام التصويت 1 و2 و3 ديسمبر الجارى.

ويتوقع أن تشهد فترة ما بعد الظهر وصلاة الجمعة توافدًا كثيفًا على اللجنة وكذلك في يومي العطلة الأسبوعية السبت والأحد.

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إقبال كبير من المصريين بالبحرين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية

يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

كما استقبلت السفارة المصرية بالجزائر بقيادة السفير مختار وريده أفراد الجالية وقامت بتوفير جميع التجهيزات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وتتواصل عمليات الاقتراع على مدار 3 أيام اعتبارًا من اليوم وحتى بعد غد السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

الانتخابات الرئاسية العاصمة السويسرية القنصلية المصرية في جنيف اللجنة الانتخابية للانتخابات الرئاسية سفير مصر بلبنان

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