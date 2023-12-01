الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المصريون في الإمارات يتوافدون على مقار اللجان للتصويت بانتخابات الرئاسة (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية بدولة الإمارات

توافد المصريون في الإمارات على مقار اللجان الفرعية بالسفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفُتحت مقار اللجان الفرعية الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للدولة، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً على مدار 3 أيام للاقتراع وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت القناة الأولى الفضائية أن سفير مصر في الإمارات تعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقار الانتخابية، بالإشراف والتأكد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت.

فيما علق الناخبون المصريون بحسب القناة الأولى المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية قائلين: "تحيا مصر".

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