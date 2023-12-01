موعد الانتخابات الرئاسية في الخارج والداخل وقائمة المرشحين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والداخل، وقائمة المرشحين ورموزهم الانتخابية، تيسيرًا على المواطنين.

وبدأت اليوم عمليات الاقتراع للمصريين بالخارج في السفارات والقنصليات المصرية بالدول العربية والأجنبية.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية خارج البلاد لمدة ثلاثة أيام 1 و2 و2023/12/3 وفى داخل مصر لمدة ثلاثة أيام أيضا 10 و11 و2023/12/12.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تم تحديد موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2024 يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023،وفي حالة إجراء جولة إعادة لانتخابات الرئاسة 2024 سيتم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة النهائية في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

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كيف تدلي بصوتك للمصريين بالخارج

على الناخب إثبات شخصيته أمام اللجنة الانتخابية بالسفارة أو القنصلية المصرية، خرج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومي أوجواز السفر ويشترط أن يكون ساريًا، أما بطاقة الرقم القومي فلا يشترط أن تكون سارية.

ولن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما، ولكن من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت،ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.

وأكدت وزارة الهجرة في بيانات سابقة لها، أنها تحرص على متابعة العملية الانتخابية للمصريين بالخارج عن قرب لتفادي حدوث أية معوقات، تعرقل سير العملية الانتخابية.