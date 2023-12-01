رئيس البرازيل فى "كوب28": الفقراء هم من يدفعون ثمن التغيرات المناخية

قال لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، إن العالم يشهد زيادة غير مسبوقة في درجات الحرارة، ويجب العمل على تجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وأضاف خلال كلمة له بمؤتمر "كوب 28"، بالإمارات،: "الفقراء هم من يدفعون ثمن التغيرات المناخية".

وتابع: "يجب معالجة انعدام العدالة في التعامل مع تغير المناخ، ونحتاج إلى أفعال ملموسة لحماية الكوكب".

وأكد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل، أن الأمم المتحدة غير قادرة على الحفاظ على السلام، مرددًا: "فكم طن كربون انبعث من إسقاط الصواريخ فوق رءوس الأبرياء والأطفال".