"الزراعيين": مؤتمر حاشد بقنا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

واصلت نقابة الزراعيين مؤتمراتها الانتخابية بمحافظات الوجه القبلي شملت محافظات: قنا، سوهاج، المنيا، بحضور جماهيري حاشد من مزارعي الصعيد دعمًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وتأييدًا لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وقيادات العمل النقابة والنقابة في مقر نقابة الزراعيين في مدينة نجع حمادي بمحافظه قنا.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن المؤتمر الانتخابي بمدينة نجع حمادي شارك فيه الآلاف من كل طوائف وفئات المجتمع من الأزهر والكنيسة والأوقاف والكيانات السياسية المختلفة بالإضافة إلى حضور لافت من مزارعي قصب السكر، وأعضاء البرلمان وآلاف المواطنين من أبناء المحافظة، موضحًا أن هذه المؤتمرات تأتي تحت شعار تحت شعار «انزل - شارك»، لتعرض بإخلاص مبررات تأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، ومنها المشروعات التنموية في قطاع زراعة قصب السكر في محافظات الصعيد وخاصة محافظة قنا.

وناشد نقيب الزراعيين، جموع المواطنين وخاصة المهندسين الزراعيين وأسرهم بمختلف المحافظات بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع خلال أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية وهي 10 و11 و12 ديسمبر لاستكمال مشروعات التنمية بمختلف ربوع الوطن، ومنها المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية لتطوير منظومة زراعة قصب السكر وإنتاج السكر في مصر، مشيرًا إلى دور تطبيق منظومة زراعة القصب بنظام الشتل لترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاجية المحصول.

وشدد «خليفة»، على دور الحكومة في الإعلان عن زيادة أسعار توريد قصب السكر لمزارعي القصب إلى مصانع إنتاج السكر والتي تقدر حاليًا بـ 1500 جنيه للطن، وذلك دعما لدورهم في منظومة صناعة السكر التي تعد من الصناعات الاستراتيجية الهامة للدولة المصرية، وأهمية توعية مزارعي قصب السكر بأهمية الاستفادة من المشروع القومي لزراعة قصب السكر عن طريق الشتلات، خاصة أن محافظة قنا بالإضافة إلى مختلف محافظات الوجه القبلي تلقي اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطويرها زراعيًا وصناعيًا.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن مشروع زراعة قصب السكر بالشتلات يقدم 4 فوائد للمزارعين ويخدم الصناعة الوطنية، وأن مزارعي القصب أكدوا أهمية المشروع في الحصول على أعلى إنتاجية من زراعة القصب بالنظام التقليدي وهو زراعة القصب بالعقلة وتوفيره استهلاك المياه بنسبة 40%، عن نظام زراعة القصب بالعقلة، ودخولهم هذه المنظومة، مطالبا البنك الزراعي المصري بالتنسيق مع الحكومة لتقديم حزمة من التسهيلات البنكية لتشجيع مزارعي القصب على التوجه نحو منظومة زراعة القصب بنظام الشتلات للتوسع في تطبيقها.

وأضاف «خليفة»، إن حجم الانجازات التي تحققت في مصر خلال العشر سنوات الماضية في مختلف القطاعات يجعلنا نعلن تأييدنا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخاصة في التنميه الزراعية واستصلاح الأراضي بقريه المراشده، ومشروعات حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في الريف المصري وخاصة في محافظة الصعيد الأكثر فقرا بتمويل يصل إلى 700 مليار جنيه لتحسين الخدمات في القطاع الزراعي.

كما أشاد نقيب الزراعيين، بإنجازات الدولة المصرية في قطاع الطرق في محافظات الصعيد ومنها محاور الطرق على النيل مثل محور قوص، حيث انعكست هذه المشروعات على حجم المشروعات التنموية وخاصة الطرق التي تشكل شرايين الاقتصاد المصري لتخفيف الضغط علي القلب وهو مركز الطرق القومية بالقاهرة والمحافظات، مما حول محافظات الوجه القبلي إلي مناطق جاذبة للاستثمار ضمن سياسة تشجيع المصريين للخروج من الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل إلى مناطق الاستصلاح الجديدة ومشروعات التصنيع في هذه المناطق.

وشدد نقيب الزراعيين على أهمية دور الرئيس في تطوير القطاع الزراعي ومنحه الأولوية في صناعة القرار الرئاسي وانحياز الرئيس إلى هذا القطاع الحيوي ضمن أركان تحقيق الأمن الغذائي لمواجهة التحديات السكانية والتوجه نحو الاستفادة من الميزة النسبية لمصر في الإنتاج الزراعي لزيادة الصادرات لتصل إلى 7 ملايين طن لتوفير السيولة من العملات الصعبة والأجنبية.