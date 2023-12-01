الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في يوم الإيدز العالمي.. إليكم أبرز الأعراض والأسباب

الإيدز
الإيدز

يحتفل العالم في 1 ديسمبر بـ يوم الإيدز العالمي، لتسليط الضوء على كيفية الوقايه من مرض الإيدز  وأبرز الأعراض والأسباب

وتحتفل منظمة الصحة العالمية بهذا اليوم سنويًا للإعتراف بالمساهمات القيمة للمجتمعات المحلية في قيادة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية.

وتزامنًا مع يوم  الإيدز العالمي، نرصد لكم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مرض الإيدز لحمايتك وحماية أسرتك من هذا المرض، وذلك وفقًا لموقع "Very Well Health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

txt

كل ما تريد معرفته عن الوقاية من الإيدز في اليوم العالمي

أبرز أعراض الإيدز

يعد مرض الإيدز أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة حالة مرضية مزمنة والمهددة لحياة المصاب، ويسببها فيروس نقص المناعة البشرية والمعروف بإسم فيروس الإيدز، إذ بعد الإصابة بالفيروس يهاجم الفيروس خلايا الجهاز المناعي (من ضمنها خلايا الدم البيضاء) مؤثرًا على قدرة الجسم.

أعراض الإيدز

تبدأ أعراض الإيدز الأولية عند دخول الفيروس إلى الجسم أول مرة، إذ خلال شهرين تظهر على المصاب أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا، مثل:

1 - الحمى.
2 - قشعريرة.
3 - التهاب الحلق.
4 - ألم في العضلات.
5 - التعرق.
6 - صداع.
7 - غثيان.
8 - تضخم في العقد اللمفاوية.
9 - طفح جلدي.

أما في المراحل المتأخرة فمن أعراض متلازمة نقص المناعة المكتسبة وعلامات الايدز التي قد تظهر على المريض فهي ما يأتي:

1 - زغللة العين.
2 - الإسهال المزمن.
3 - السعال الجاف.
4 - ارتفاع درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية لأسابيع متتالية.
5 - الشعور بضيق في التنفس.
6 - فقدان الكثير من الوزن بشكل غير المبرر.
7 - كما أن تظهر اعراض الايدز في الفم والتي تتمثل بظهور بقع بيضاء على الفم أو اللسان.

أسباب الإصابه بمرض الإيدز

1 - ممارسة الجنس الشرجي أو المهبلي.

2 - مشاركة الإبر أو الحقن مع شخص أخر مريض.

3 - عمليات نقل الدم، منتجات الدم، أو زرع الأعضاء والأنسجة.

4 - الاتصال بين الجلد المجروح والجروح في المريض الأخر.

الايدز يوم الإيدز أعراض الإيدز الإصابه بمرض الإيدز مرض الايدز

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن الوقاية من الإيدز في اليوم العالمي

الجامعة العربية تؤكد أهمية الاستمرار فى تخصيص الموارد للقضاء على الإيدز

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

الكرملين يعلق على خفض إمدادات النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا

الخارجية: إقبال "جيد جدًا ومشجع" فى أول أيام انتخابات الرئاسة بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

جلال حمام

اختيار طيب من شعب طيب

محمد بركة

محمد بركة يكتب: فخور بالحماس النسائى الهادر الذى أنعش الحياة الثقافية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم