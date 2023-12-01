في يوم الإيدز العالمي.. إليكم أبرز الأعراض والأسباب

يحتفل العالم في 1 ديسمبر بـ يوم الإيدز العالمي، لتسليط الضوء على كيفية الوقايه من مرض الإيدز وأبرز الأعراض والأسباب

وتحتفل منظمة الصحة العالمية بهذا اليوم سنويًا للإعتراف بالمساهمات القيمة للمجتمعات المحلية في قيادة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية.

وتزامنًا مع يوم الإيدز العالمي، نرصد لكم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مرض الإيدز لحمايتك وحماية أسرتك من هذا المرض، وذلك وفقًا لموقع "Very Well Health"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

أبرز أعراض الإيدز

يعد مرض الإيدز أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة حالة مرضية مزمنة والمهددة لحياة المصاب، ويسببها فيروس نقص المناعة البشرية والمعروف بإسم فيروس الإيدز، إذ بعد الإصابة بالفيروس يهاجم الفيروس خلايا الجهاز المناعي (من ضمنها خلايا الدم البيضاء) مؤثرًا على قدرة الجسم.

أعراض الإيدز

تبدأ أعراض الإيدز الأولية عند دخول الفيروس إلى الجسم أول مرة، إذ خلال شهرين تظهر على المصاب أعراضًا تشبه أعراض الإنفلونزا، مثل:

1 - الحمى.

2 - قشعريرة.

3 - التهاب الحلق.

4 - ألم في العضلات.

5 - التعرق.

6 - صداع.

7 - غثيان.

8 - تضخم في العقد اللمفاوية.

9 - طفح جلدي.

أما في المراحل المتأخرة فمن أعراض متلازمة نقص المناعة المكتسبة وعلامات الايدز التي قد تظهر على المريض فهي ما يأتي:

1 - زغللة العين.

2 - الإسهال المزمن.

3 - السعال الجاف.

4 - ارتفاع درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية لأسابيع متتالية.

5 - الشعور بضيق في التنفس.

6 - فقدان الكثير من الوزن بشكل غير المبرر.

7 - كما أن تظهر اعراض الايدز في الفم والتي تتمثل بظهور بقع بيضاء على الفم أو اللسان.

أسباب الإصابه بمرض الإيدز

1 - ممارسة الجنس الشرجي أو المهبلي.

2 - مشاركة الإبر أو الحقن مع شخص أخر مريض.

3 - عمليات نقل الدم، منتجات الدم، أو زرع الأعضاء والأنسجة.

4 - الاتصال بين الجلد المجروح والجروح في المريض الأخر.