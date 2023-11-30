كل ما تريد معرفته عن الوقاية من الإيدز في اليوم العالمي

يحتفل العالم غدًا، باليوم العالمي للإيدز، ويتم إحياء الاحتفال بالتوعية بالوقاية من المرض، ومساعدة مرضى الإيدز وتقديم يد العون لهم.

فيروس نقص المناعة "الإيدز"

فيروس نقص المناعة البشري هو نوع عدوى منقولة جنسيًا،وقد ينتقل أيضًا عن طريق التعرض للدم الحامل للعدوى أو تعاطي المخدرات عن طريق الحقن أو تشارُك الحُقن، وقد ينتقل من الأم للطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية، و ربما يستغرق فيروس نقص المناعة البشرية عدة سنوات، إذا لم يُعالج، حتى يُضعف الجهاز المناعي إلى درجة الإصابة بالإيدز.

الوقاية من الإيدز

اعتمدت مؤخرًا إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كابوتغرافير (Apretude)، أول دواء يُؤخَذ عن طريق الحقن للوقاية السابقة للتعرض لمسبب المرض بهدف تقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري لدى الأشخاص المعرضين لذلك بشكل كبير، تُعطى الحقن بواسطة الطبيب، بعد أخذ أول حقنتين من الحقن الشهرية، يُعطى كابوتغرافير كل شهرين، والحقن خيار بديل لأقراص الوقاية السابقة للتعرض لمسبب المرض.

خطورة الايدز

يدمر فيروس نقص المناعة البشري الخلايا التائية CD4؛ وهي خلايا دم بيضاء تلعب دورًا كبيرًا في مساعدة جسمك على مكافحة الأمراض، وكلما قل عدد الخلايا التائية CD4، أصبح الجهاز المناعي ضعيفًا.

وقد تؤدي الاصابة بالايدز إلى داء السل من حالات العدوى الانتهازية التي تشيع الإصابة بها مع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري.

وداء السل أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين المصابين بمرض الإيدز حول العالم، ولكنه أقل شيوعًا في الولايات المتحدة بفضل اتساع نطاق استخدام أدوية فيروس نقص المناعة البشري.

وداء السل أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين المصابين بمرض الإيدز حول العالم، ولكنه أقل شيوعًا في الولايات المتحدة بفضل اتساع نطاق استخدام أدوية فيروس نقص المناعة البشري.

كما قد يؤدي إلى الاصابة بالتهاب السحايا أوتضخم الخلايا.