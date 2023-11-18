السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صحة مطروح" تشارك باجتماعات متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإيدز

صورة من الحدث
صورة من الحدث

يشارك الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح يرافقة الدكتور سيد مصيلحى مسؤول الايدز بالمديرية فاعليات جلسات الاجتماعات التى تعقدها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتى تنعقد بمحافظة بورسعيد بحضور د احمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى والدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة بهدف متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة البشري (2021- 2025) لتتماشي مع الإستراتيجية العالمية المحدثة للايدز والتي أطلقها برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز.

_ الحفاظ على المعدلات المنخفضة لمرض نقص المناعة

وقال وكيل صحة مطروح، إن مديرية الصحة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على المعدلات المنخفضة لمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" حتى يمكن القضاء على الفيروس نهائيَا، من خلال عدة محاور منها توفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين، بالإضافة إلى التوعية والمشورة الصحية والفحوصات المعملية والأدوية المضادة للفيروس وكذلك المتابعة الإكلينيكية والمعملية الدورية والتى تُجرى جميعها بالمجان، لجميع المرضى وفي سرية تامة، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم.

_ توفير كافة الخطوط العلاجية

وأكد ضمان استمرار توفير كافة الخطوط العلاجية وبتغطية كاملة من الدولة، لتوفير العلاج للمصابين والتى تُعد من أبرز المكتسبات والتى حثت عليها توجيهات القيادة السياسية موضحا ان يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومتابعة كلا من الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح. 

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه يتم "تطبيق البروتوكول الوطني" الخاص بالفحص والعلاج المضاد للفيروس، والذى قامت بتحديثه اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة بما يتواكب مع التطور في مجال البحث العلمي والعلاج، مشيرا إلى إن تضمن اللقاء الحديث عن الحلول الذكية لمشاكل المستشفيات وميكنة خدمات الكلي الصناعي والاستخدام الأمثل للمستلزمات الطبية ومناقشة وسائل القضاء على  قوائم الانتظار بالمستشفيات.

وكيل صحة مطروح تنفيذ الخطة الوطنية مكافحة مرض نقص المناعة البشري صحة مطروح مطروح

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