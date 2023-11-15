صحة مطروح: تنفيذ 4 دورات تدريبية على أعمال المبادرات الرئاسية

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تنفيذ عدد 4 دورات تدريبية على أعمال المبادرات الرئاسية نوفمبر ٢٠٢٣ بحضور الدكتور أحمد عماد، منسق المبادرات، وذلك بقاعات تدريب مركز صحة المرأة ومستشفى التوليد والصحة الإنجابية.

وأوضح، أنه تم التدريب على أعمال مبادرات دعم صحة المرأة وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة وصحة الأم والجنين، مشيرًا إلى أنه تم استهداف 77 متدربًا من الأطقم الطبية العاملين بالمبادرات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وأعضاء فرق الإشراف بالإدارات الصحية ومديرية الصحة.

متابعة خطط التدريب

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه بصدد متابعة خطط التدريب لاستمرارها دوريًا لجميع العاملين بالمنظومة الصحية من أطباء وصيادلة وأطقم تمريض حرصًا على تطوير منظومة الصحة والتعليم والتدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة جميع فئات الأطقم الطبية بالمحافظة.

يأتى ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور محمد حساني، مساعد السيد وزير الصحة للمشروعات ومبادرات الصحة العامة.